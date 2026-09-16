Минэнерго Молдавии предупредило о возможном новом повышении тарифов на газ в октябре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Внутренние тарифы на природный газ в Молдавии, вероятно, вырастут из-за скачка биржевых цен в сентябре и ожидаемого дальнейшего роста на фоне ближневосточного кризиса, заявил после заседания правительства министр энергетики Молдавии Дорин Джунгиету. Об этом сообщает "Молдпресс".

"На период с августа по октябрь ANRE (Национальное агентство по регулированию энергетики - ИФ) утвердило повышение текущего тарифа примерно до 54 евро/1 МВт.ч. В начале сентября Energocom опубликовала среднюю закупочную цену газа за август (57,8 евро/1 МВт.ч - ИФ) и собирается представить среднюю закупочную цену за сентябрь уже в начале октября. И уже тогда станет более очевидно, насколько велика может быть эта потенциальная корректировка тарифа", - сказал он.

"Это (повышение внутренних тарифов - ИФ) очень вероятно, исходя из глобальных и европейских котировок газа, но определенность будет, когда станет известна средняя закупочная цена за сентябрь. Если цена останется на текущем уровне более 80 евро за МВт (более 800 евро за 1 тысячу кубометров - ИФ), конечно, будут накапливаться отрицательные отклонения от тарифа", - отметил министр.

Он пояснил, что рост мировых цен на газ обусловлен продлением закрытия Ормузского пролива, растущей конкуренцией за сжиженный природный газ между европейским и азиатским рынками, а также все еще низким уровнем заполнения подземных хранилищ газа в Европе.

"Сохранение волатильности на рынке делает необходимость корректировки тарифов все более очевидной. Существует определенная методология. ANRE и поставщик представят данные в соответствующее время", - добавил министр.

С 1 сентября Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии повысило на 41% регулируемые цены на природный газ, поставляемый госкомпанией Energocom. Повышение было связано с ростом средней цены закупки природного газа с 404 до 598,5 евро за 1 тысячу кубометров.

Молдавия импортирует около 0,9 млрд кубометров природного газа в год, закупая его на международных товарных биржах, в основном в Румынии.