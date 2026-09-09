"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2026/27 сезоне на 3,2 млн т до 41,4 млн т

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Консалтинговая компания "СовЭкон" на фоне проблем с отгрузками зерна из Азово-Черноморского бассейна снизила сразу на 3,2 млн тонн до 41,4 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем сельхозсезоне (июль 2026-июнь 2027 гг.).

Согласно сообщению компании, прогноз экспорта ячменя снижен на 0,2 млн тонн, до 3 млн тонн, кукурузы - на 0,6 млн тонн, до 3 млн

тонн. Общий объем экспорта зерна теперь прогнозируется на уровне 49,4 млн тонн по сравнению с 53,8 млн тонн месяцем ранее.

Как считает "СовЭкон", сентябрьский экспорт пшеницы останется на уровне около 2 млн тонн. Компания не ожидает нормализации судоходства в Азово-Черноморском бассейне в ближайшие недели, хотя некоторое восстановление "позднее осенью остается возможным".

В сообщении напоминается, что отгрузки из портов Азовского моря прекратились в середине июля, операции в портах Черного моря были практически остановлены с середины августа. Ограниченные объемы продолжают перемещаться через Каспийское море, железнодорожные маршруты и порты Балтии.

В августовском докладе Минсельхоз США снизил прогноз экспорта российской пшеницы в 2026/27 сельхозгоду на 1,5 млн тонн до 46 млн тонн.