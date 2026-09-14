Золото подешевело на 1,9% на возросших ожиданиях повышения ставки ФРС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото резко снижаются на фоне усилившихся опасений, что Федеральная резервная система США на этой неделе повысит ключевую ставку для сдерживания инфляции.

К 13:17 по Москве декабрьские фьючерсы на золото дешевели на бирже Comex на 1,9%, до $4327 за унцию. Серебро дешевеет на 3%, до $63,24 за унцию, платина - на 1,5%, до $1770 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), подскочил в ходе торгов на 0,45%. Сильный доллар снижает спрос на драгметаллы со стороны держателей других валют.

Итоги двухдневного заседания Федрезерва будут объявлены вечером 16 сентября. Трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность увеличения процентной ставки как минимум на 25 базисных пунктов в 86,7%, по данным FedWatch.

Ведущие банки Уолл-стрит, включая Goldman Sachs и HSBC, также изменили свои прогнозы и теперь ждут подъема ставки в среду, хотя ранее они ожидали, что ФРС сохранит стоимость заимствований на прежнем уровне.

Решающим аргументом в пользу ужесточения денежно-кредитной политики может стать скачок цен на нефть после новой эскалации на Ближнем Востоке, где из-за атак йеменских хуситов приостановил работу важный нефтепровод в Саудовской Аравии, по которому ежедневно проходило около 7 млн баррелей нефти. Дорогое топливо может подстегнуть общую инфляцию в США перед промежуточными выборами, намеченными на начало ноября.