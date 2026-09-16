Ситуация в экономике, несмотря на шоки, остается в рамках базового прогноза Банка России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в российской экономике остается в рамках базового прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF - 2026 в Тюмени.

"Мы считаем, что несмотря на те шоки, с которыми столкнулась экономика, мы остаемся в рамках этого базового сценария", - сообщил он.

Он напомнил, что ЦБ 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после 10 снижений подряд.

"Соответственно, возникают вопросы, что это? Окончание цикла снижения ключевой ставки, цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП)? Либо это действительно пауза, а может быть, вообще нужно готовиться к повышению, ужесточению денежно-кредитной политики? Главный тезис заключается в том (это консолидированное мнение совета директоров, принимающего решения по ключевой ставке), что мы остаемся в рамках базового сценария", - подчеркнул Тремасов.

Июльский прогноз предполагает снижение средней ключевой ставки в 2027 году до 10,5-12,5%. "Понятно, что такой диапазон среднегодового значения может предполагать много разных траекторий, но это все траектории, направленные вниз", - отметил советник главы ЦБ.

Он напомнил, что ЦБ в основных направления ДКП также представляет альтернативные сценарии развития ситуации: рисковый, проинфляционный и дезинфляционный.

Участники рынка в последнее время задают вопрос, не стала ли ситуация в России ближе к проинфляционному сценарию, требующему проведения более жесткой ДКП, сказал Тремасов. "Пока мы остаемся в рамках базового сценария, но какое-то, наверное, небольшое смещение в сторону проинфляционного сценария произошло", - отметил он.

Проинфляционные риски могут быть со стороны нескольких факторов: большего структурного первичного дефицита бюджета, более активного роста корпоративного кредитования и денежных агрегатов, пояснил советник главы ЦБ.