ОАЭ вернулись в пятерку самых популярных направлений для отдыха

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы стали активнее бронировать туры в ОАЭ на осень, восстановлению спроса способствуют привлекательные цены на размещение, а к прошлогоднему уровню продажи могут вернуться в начале 2027 года, сообщили "Интерфаксу" представители туриндустрии.

"Мы наблюдаем заметное оживление спроса на туры в ОАЭ. Продажи начали расти сразу после снятия ограничений, а в августе направление показало хорошие результаты благодаря выгодным предложениям отелей - на некоторые из них скидки достигали 50%. К началу осени ОАЭ вернулись в топ-5 самых популярных направлений", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, в 2026 году продажи вряд ли достигнут прошлогоднего уровня. Однако спрос восстанавливается быстрыми темпами, и при благоприятных условиях прежние объемы могут быть достигнуты в начале 2027 года.

"Главным условием для восстановления продаж станет стабилизация обстановки в регионе. Положительно на бронированиях также могут сказаться укрепление рубля и продление скидок от отельеров", - пояснила эксперт.

По словам Макарковой, стоимость авиабилетов в ОАЭ выросла, однако организованные туристы не так сильно ощущают эту разницу за счет блоков мест.

"Сейчас средняя глубина продаж туров в ОАЭ составляет 25-30 дней. Наиболее активно спрос восстанавливается на эмираты с развитой пляжной инфраструктурой и большим выбором отелей, работающих по системе "все включено". Среди них - Рас-эль-Хайма, Шарджа и Дубай", - сказала она.

Руководитель турагентства "Фэнтэзи Лайн" Михаил Нестеров отметил, что после введения ограничений на продажу туров в ОАЭ российские туристы отказывались преимущественно от поездок на ближайшие даты, тогда как осенние бронирования в основном сохраняли.

"Летом на рынке, конечно, наблюдалось затишье. Тем не менее туристы продолжали интересоваться отдыхом в ОАЭ, особенно в Фуджейре. Ближе к осени спрос оживился. Быстрее всего он восстанавливается в семейном сегменте: туристы выбирают популярные отели высокого уровня", - рассказал эксперт.

По его словам, этой осенью российские туристы чаще всего бронируют туры в Дубай, а также в Аджман, Шарджу и Фуджейру, поскольку там представлен большой выбор отелей с собственными пляжами, в том числе работающих по системе "все включено".

МИД и Минэкономразвития 19 июня отменили рекомендацию туроператорам приостановить продажу туров в шесть стран Персидского залива - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию. Она действовала с начала марта 2026 года, когда на Ближнем Востоке начались боевые действия между Ираном, Израилем и США. В первые недели после возобновления продаж туров туроператоры сообщали о слабом спросе, в том числе из-за сезонности направления, где лето считается низким сезоном, но затем спрос начал расти.