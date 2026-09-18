Пошлина на экспорт пшеницы с 23 сентября снизится в 1,6 раза

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 сентября составит 725,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится в 1,6 раза (по 22 сентября ставка составляет 1 146,3 рублей за тонну).

Пошлина на экспорт ячменя сохранится на нуле, кукурузы - снизится до 158,4 рубля с 617,5 рубля за тонну.

Срок действия этих пошлин по 29 сентября включительно.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $225,9 за тонну пшеницы ($227,5 за предыдущий период), $187,6 за тонну ячменя ($187,1), $214,8 за тонну кукурузы ($217,3).

Таможенная подкомиссия ранее приняла решение об обнулении экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу до 31 декабря 2026 года. "Мы ждем выхода соответствующего постановления правительства в ближайшее время, но в любом случае эти меры будут действовать с 1 сентября", - заявляла министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Россия ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 000 рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.