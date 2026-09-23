ЕК предложила разблокировать для Венгрии 4,2 млрд евро за укрепление верховенства права

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила разблокировать для Венгрии 4,2 млрд евро из фондов политики сплочения и восстановить полный доступ страны к образовательной программе ЕС Erasmus+ и к программе научных исследований и инноваций "Горизонт Европа".

"Венгрия предприняла важные шаги по укреплению верховенства права и защите финансовых интересов союза. Сегодня мы предлагаем разблокировать 4,2 млрд евро и вновь открыть венгерским студентам и исследователям доступ к программам Erasmus+ и "Горизонт Европа". Я рада, что они снова смогут в полной мере пользоваться возможностями, которые создает наш союз. Это доказывает, что реформы приносят результаты", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Тем самым отменяются защитные меры, принятые в отношении Венгрии в 2022 году в рамках "регламента об обусловленности", так как в Брюсселе считают, что страна устранила "нарушения принципа верховенства права, затрагивающие бюджет ЕС".

Еврокомиссия, отмечается в опубликованном коммюнике, оценила меры, о которых Венгрия уведомила 9 сентября 2026 года, а также ход их реализации, и пришла к выводу, что Будапешт "устранил ранее выявленные недостатки и упущения в таких сферах, как государственные закупки, система борьбы с коррупцией, риски возникновения конфликта интересов и эффективность деятельности органов прокуратуры".

Отмечается, что, в частности, Венгрия расширила полномочия Управления по обеспечению прозрачности (Integrity Authority) и обеспечила ему доступ к необходимым данным, создала комплексную систему декларирования активов; повысила прозрачность и приняла меры по устранению рисков конфликта интересов, связанных с фондами общественных интересов, вплоть до их ликвидации; расширила возможности судебного пересмотра решений следственных и прокурорских органов, а также существенно усилила контроль за использованием средств ЕС и повысила прозрачность государственных закупок и государственных расходов в целом.

В Еврокомиссии также приветствовали присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре (EPPO), что "дополнительно укрепляет борьбу с коррупцией и механизмы предотвращения конфликта интересов".

Теперь законодательное предложение должен одобрить Совет ЕС. У совета есть один месяц с момента внесения предложения Еврокомиссией для принятия решения об отмене защитных мер, введенных в 2022 году.

Совет ЕС принял 15 декабря 2022 года по предложению ЕК решение о мерах по защите бюджета союза от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.

Французская газета Le Figaro так прокомментировала это предложение: "Победа Петера Мадьяра на венгерских выборах в середине апреля вызвала огромное облегчение в Брюсселе, который был вынужден на протяжении 16 лет иметь дело с националистом Орбаном".