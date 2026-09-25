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Отбор газа из ПХГ Газпрома в I полугодии был на 11,7% больше, чем годом ранее

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Закачка газа в подземные хранилища газа "Газпрома" за 6 месяцев 2026 года составила 18,9 млрд куб. м газа, что на 4% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Отбор в отчетном периоде составил 28,6 млрд куб. м, или на 11,7% больше год к году. Динамика показателей связана с режимами работы Единой системы газоснабжения (ЕСГ), поясняет компания.

Сейчас ведется работа по созданию к сезону отбора 2026/2027 года оперативного резерва газа в объеме 73,296 млрд куб. м и проводятся геолого-технические мероприятия для обеспечения потенциальной суточной производительности в объеме 858,8 млн куб. м.

Группа "Газпром" эксплуатирует на территории России 23 ПХГ в 27 геологических структурах: 17 - в истощенных газовых месторождениях, 8 - в водоносных пластах и 2 - в отложениях каменной соли. ПХГ расположены в основных районах потребления газа, обеспечивают в отопительный период до 22% поставок газа российским потребителям, а в дни резких похолоданий эта величина достигает 44% от общего объема природного газа в ЕСГ.

Газпром ПХГ
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