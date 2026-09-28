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У США возникли сложности с закупками добытого в Венесуэле золота

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти США, кроме нефти, хотели получить доступ к запасам золота в Венесуэле, однако при приобретении металла столкнулись с проблемами, связанными с нарушениями при его добыче, пишет The New York Times.

Раньше венесуэльское золото приносило выгоду противникам США, вроде Ирана, напомнило издание. Президент Дональд Трамп попытался перенаправить это золото в США для его очистки. Но отчасти из-за стремительного подхода администрации Трампа все это золото - на сотни миллионов долларов - остается на складах, заявили три человека, информированные о ситуации с поставками. По международному праву, предприятиям нужны гарантии, что это золото ранее не приносило прибыль преступникам, не наносило ущерб окружающей среде, не питало коррупцию.

По данным NYT, ранее Белый дом дал право продавать венесуэльское золото транснациональной трейдерской компании Trafigura Pte Ltd. В компании заверяли, что США смогут "взять под контроль беззаконную отрасль" и направить сырье в руки США и их партнеров; однако некоторые в Trafigura, как отметили источники, высказывали сомнения из-за сложностей в отслеживании источников происхождения золота.

Также, добавили собеседники газеты, скепсис проявляла временный президент Венесуэлы Делси Родригес, однако она обладала лишь номинальным влиянием на военных командиров, в зону ответственности которых входили горнодобывающие регионы. Она в итоге согласилась, что Trafigura будет сотрудничать с государственной золотодобывающей компанией Венесуэлы Minerven: предполагалось, что Trafigura будет скупать золото лишь у отдельных шахт и экспортировать в США, чтобы с поставками не оказались связаны преступные группировки или коррумпированные чиновники. Как напоминает газета, связи между добычей золота и криминалитетом в Венесуэле подробно задокументированы.

Как показало собственное расследование NYT, несмотря на политику США, отрасль по-прежнему сильно связана с организованной преступностью. Так, в городе Эль-Кальяо - центре добычи золота - часть старателей трудится на территории объектов Minerven, и доля золота уходит местной преступной группировке как "плата за защиту". Просмотренные NYT платежные ведомости показывают, что Minerven декларирует лишь часть золота, продаваемого Trafigura.

По словам источников газеты, спустя полгода после того, как Trafigura начала перевозить золото в США, компания не может перепродать его. Это значит, что золото, которое должно было быть призом для бизнеса США, вместо этого лежит на складах. Кто бы ни покупал и ни очищал его, должен подтвердить, что золото с преступным миром не связано.

Белый дом Trafigura Дональд Трамп США Венесуэла Эль-Кальяо Minerven
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