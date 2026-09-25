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FT узнала об обещании хуситов не атаковать европейские суда в Красном море

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) направило послание ЕС, в котором пообещало не наносить удары по европейскому судоходству в Красном море, сообщает в пятницу Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"По словам двух дипломатов, в письме в сентябре в Европейскую службу внешних связей хуситы постарались заверить европейцев, что наступление вдоль южного побережья Йемена не преследует цель нарушить международное судоходство. Хуситы заявили, что их действия не повлияют на навигацию через Баб-эль-Мандебский пролив", - передает издание.

Один из собеседников уточнил, что хуситы отправили письмо 10 сентября, когда взяли под контроль порт Моха на Красном море.

Однако, добавили дипломаты, ЕС обсуждает с Саудовской Аравией возможность объединить оперативные группы ВМС для защиты судоходства в Красном море и Аденском заливе. FT напоминает, что в июле королевство создало морскую коалицию еще с десятком региональных государств, а военно-морская миссия ЕС в Красном море Aspides действует уже более двух лет.

В Европейской службе внешних связей информацию не подтвердили.

Ранее западные СМИ сообщали, что хуситы заверили и американскую сторону в отсутствии намерений атаковать связанные с США цели.

На этой неделе премьер Британии Энди Бернем сообщил, что Лондон направит Эр-Рияду самолет-топливозаправщик для дозаправок в воздухе. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж пошлет оборонительные средства и персонал в саудовский порт на Красном море Янбу-эль-Бахр, который ранее атаковали хуситы.

Ранее "Ансар Аллах" провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.

Йемен Красное море ЕС
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