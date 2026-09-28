Минфин повысил прогноз чистого привлечения в 2026 году на внутреннем рынке на 1 трлн рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Объем чистого привлечения на внутреннем рынке через размещение ОФЗ в 2026 году составит 5 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше, чем было изначально запланировано, сообщает Reuters со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Программа государственных внутренних заимствований изначально предусматривала в 2026 году валовой объем размещения ОФЗ на 5,510 трлн рублей, погашение - 1,337 трлн рублей, чистое привлечение в размере 4,173 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов в начале июня сообщил, что хотя параметры бюджета на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом, но это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований.