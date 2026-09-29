ВТБ продолжит секьюритизацию потребкредитов, но объемы в 2027 году могут снизиться

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует продолжить программы секьюритизации потребительских кредитов, но объемы в 2027 году могут снизиться с учетом изменения регулирования, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Банк России с 15 октября введет надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями денежных средств от потребительских кредитов, в том числе от автокредитов, а также по кредитным требованиям к специализированным обществам, эмитирующим такие бумаги.

Решение было принято для ограничения системных рисков потребительского кредитования и минимизации регулятивного арбитража. Макропруденциальные надбавки установлены на уровне 250% и будут применяться как к банкам-оригинаторам, так и к банкам-инвесторам.

"ВТБ планирует продолжить программы секьюритизации, но объемы в следующем году могут снизиться с учетом изменения регулирования", - сказал Пьянов.

Как отмечал ЦБ, в последние годы банки активизировали сделки секьюритизации потребительских кредитов. За период с начала 2023 по июль 2026 года эмитировано 64 выпуска облигаций секьюритизации потребительских кредитов на сумму 1,5 трлн рублей (за 2019-2022 годы - 8 выпусков на сумму 51 млрд рублей).

По состоянию на 1 августа 2026 года 58% облигаций, выпущенных с начала 2023 года, все еще остается в контуре банковской системы. В первую очередь банки-оригинаторы удерживают младший транш в размере не менее 20%, который поглощает основные потери по пулу кредитов. Кроме этого, банки-инвесторы удерживают 43% от объема выпущенных облигаций. В отдельных случаях подавляющая часть эмитированных банком облигаций удерживается другими банками (по отдельным выпускам доля на 1 августа 2026 года достигает 100%). По мнению ЦБ, это может отражать перекрестные сделки, нацеленные на взаимную разгрузку капитала.