Поиск

ВТБ продолжит секьюритизацию потребкредитов, но объемы в 2027 году могут снизиться

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует продолжить программы секьюритизации потребительских кредитов, но объемы в 2027 году могут снизиться с учетом изменения регулирования, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Банк России с 15 октября введет надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями денежных средств от потребительских кредитов, в том числе от автокредитов, а также по кредитным требованиям к специализированным обществам, эмитирующим такие бумаги.

Решение было принято для ограничения системных рисков потребительского кредитования и минимизации регулятивного арбитража. Макропруденциальные надбавки установлены на уровне 250% и будут применяться как к банкам-оригинаторам, так и к банкам-инвесторам.

"ВТБ планирует продолжить программы секьюритизации, но объемы в следующем году могут снизиться с учетом изменения регулирования", - сказал Пьянов.

Как отмечал ЦБ, в последние годы банки активизировали сделки секьюритизации потребительских кредитов. За период с начала 2023 по июль 2026 года эмитировано 64 выпуска облигаций секьюритизации потребительских кредитов на сумму 1,5 трлн рублей (за 2019-2022 годы - 8 выпусков на сумму 51 млрд рублей).

По состоянию на 1 августа 2026 года 58% облигаций, выпущенных с начала 2023 года, все еще остается в контуре банковской системы. В первую очередь банки-оригинаторы удерживают младший транш в размере не менее 20%, который поглощает основные потери по пулу кредитов. Кроме этого, банки-инвесторы удерживают 43% от объема выпущенных облигаций. В отдельных случаях подавляющая часть эмитированных банком облигаций удерживается другими банками (по отдельным выпускам доля на 1 августа 2026 года достигает 100%). По мнению ЦБ, это может отражать перекрестные сделки, нацеленные на взаимную разгрузку капитала.

Банк России Дмитрий Пьянов ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбер к 2027 г. будет выдавать 75% кредитов юрлицам и все розничные с помощью ИИ

OpenAI отменила релиз новой ИИ-модели из-за опасений по поводу безопасности

Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.

 Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.

ВТБ в августе удвоил прибыль по МСФО на фоне улучшения результата по фининструментам и оптимизации расходов

Brent подорожала до $107,32 за баррель

 Brent подорожала до $107,32 за баррель

Президент заявил, что тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с доходами россиян

Путин поддержал закупки зерна в госфонд

Brent остается в плюсе и торгуется у $107,82 за баррель

Доходность американского госдолга растет из-за скачка цен на нефть

Путин разрешил МКБ сделки с акциями стратегических предприятий, принадлежащих Sova Capital
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12000 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3798 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов