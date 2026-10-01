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Банк России на октябрьском заседании по ставке учтет не только бюджетный фактор

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Банк России на заседании совета директоров по ключевой ставке в октябре учтет не только бюджетный фактор, но всю совокупность поступающих данных, заявил журналистам в кулуарах Альфа-саммита зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"По итогам сентябрьского заседания совет директоров не давал направленных сигналов по поводу дальнейшего изменения ставки. Дальнейшее решение будет диктоваться всеми поступающими данными, и они не ограничиваются бюджетным фактором", - сказал он.

Он отметил, что объявленные параметры бюджета на новую трехлетку соответствуют ожиданиям Банка России по итогам июльского заседания совета директоров и поэтому мало повлияют на октябрьский среднесрочный макроэкономический прогноза.

"С учетом того, что параметры бюджетной политики укладываются в то, что было в июльском прогнозе, значимого влияния на прогноз в октябре объявленные параметры бюджета, скорее всего, не окажут, но на этот прогноз могут повлиять и все другие факторы, которые влияют на экономику", - подчеркнул зампред ЦБ.

"Объявленные параметры бюджетной политики в целом укладываются в те предпосылки, которые мы закладывали в свой июльский прогноз. Понятное дело, что уточнение прогноза будет происходить, но вот именно в части новостей по бюджетной политике сильного влияния на октябрьский прогноз это не окажет", - добавил Заботкин.

Банк России в июле заложил первичный структурный дефицит федерального бюджета на 2026 год в размере 2% ВВП, на 2027 год - 1%, на 2028 год - 0,5%.

Итоговые бюджетные проектировки оказались несколько ниже оценок Банка России. Как отмечается в материалах к проекту бюджета, первичный структурный дефицит в 2026 году составит 1,8% ВВП, в 2027 году - 0,6%, в 2028 году - 0,2%. Выход на нулевой первичный структурный дефицит бюджета запланирован в 2029 году. Предполагается, что базовая цена нефти в рамках бюджетного правила на 2027-2030 годы устанавливается в размере $50 за баррель.

Банк России в сентябре сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после снижений на протяжении последних десяти заседаний. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 23 октября (оно будет опорным).

ЦБ в июле повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5-5,5% до 6-7%, понизил прогноз по росту ВВП РФ - с 0,5-1,5% до 0-1%, повысил ожидания по средней ставке - с 14-14,5% до 14,5-14,6%.

"В целом за 2026 год цифры действительно будут скромными, но положительными - по росту - и для ВВП, и для большинства базовых отраслей. Более того, данные за второй квартал, июль-август показывают, что годовые темпы прироста в большинстве отраслей прошли свою нижнюю точку в конце 2025 года или начале 2026 года... В 2027 году и далее рост в отсутствие, это важная оговорка, дополнительных сильных шоков будет возвращаться к своему долгосрочному тренду. На длинной дистанции темпы роста реального ВВП, которые демонстрировала Россия в течение последних 10-15 лет, это порядка 2% в год в реальном выражении. Для того, чтобы она (экономика - ИФ) росла быстрее, надо, чтобы на прогнозе рост производительности труда, а более общее понятие - совокупной факторной производительности, был выше, чем он был на истории", - сказал Заботкин на Альфа-саммите.

Алексей Заботкин Банк России
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