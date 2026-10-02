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Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили дивиденды за I полугодие в 35,5 рублей на акцию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "НОВАТЭК" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года в размере 35,5 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов будет закрыт 12 октября.

Рекомендация совета совпала с ожиданиями рынка, основанными на полугодовой консолидированной отчетности эмитента.

Такую же сумму эмитент выплатил за первое полугодие 2025 года.

Базой для расчета дивидендов "НОВАТЭКа" считается его чистая прибыль по МСФО, скорректированная на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи. Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от данного показателя. При этом в первом полугодии "НОВАТЭК" традиционно выплачивает дивиденды ниже расчетной доли прибыли по дивполитике, но по итогам года доводит выплаты до утвержденного уровня.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами компании являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%). Сообщалось, что в 2023 году Михельсон продал ООО "Оптима", владеющее 2,3% акций "НОВАТЭКа", своей дочери Виктории.

Газпром Геннадий Тимченко Леонид Михельсон НОВАТЭК TotalEnergies
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