Microsoft создает в составе Xbox отдел для развития игровых франшиз в кино и на ТВ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Xbox, бизнес Microsoft Corp. в сегменте видеоигр и игровых консолей, создает новое подразделение, которое займется развитием его франшиз в таких сферах, как кино и телевидение, пишет The Wall Street Journal.

Новое подразделение, получившее название XP, призвано расширить аудиторию игр Xbox и усилить взаимодействие с их поклонниками, сообщила компания. Его возглавит Кейлин Уолтерс, ранее занимавшая пост президента Mojang - студии в составе Xbox, занимающейся разработкой Minecraft, одной из важнейших франшиз компании.

Одним из ключевых направлений работы нового подразделения станет дальнейшее развитие операций в сфере кино и телевидения с целью познакомить новую аудиторию с мирами и персонажами игр Xbox. Сериал "Фоллаут" ("Fallaut"), основанный на одноименной серии видеоигр Xbox, стал хитом на Amazon Prime Video и недавно был продлен на третий сезон.

Новое подразделение также займется потребительскими товарами, партнерствами с авторами контента и брендами, а также мероприятиями и трансляциями, сообщила Xbox.

Летом 2026 года руководство Microsoft объявило о сокращении порядка 20% персонала Xbox, а также количества выпускаемых игр. Тогда в компании заявили, что этот бизнес испытывает сложности и требует реорганизации.