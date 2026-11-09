Минпромторг ждет роста инвестиций в химпроме в 2027 году после спада в 2026 году

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в отраслях химической промышленности России с 2027 года, как ожидается, вернутся к росту, увеличившись на 17%, - до 2,7 трлн рублей против 2,6 трлн рублей в 2026 году. Таким прогнозом поделился с журналистами на выставке "Химия-2026" глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он отметил, что в 2026 году будет зафиксирован "некоторый спад" на фоне рекордных вложений 2025 года.

"За девять месяцев текущего года реализованы 14 инвестиционных проектов. Эти инвестпроекты реализованы преимущественно в сегментах мало- и среднетоннажной химии, изделий из полимерных материалов и минеральных удобрений", - рассказал министр, отметив, что суммарный объем инвестиций в завершенные с начала года проекты составляет более 10 млрд рублей.

Алиханов также привел оценку объема спроса на продукцию химпрома в текущем году: "Объем потребления продукции химической промышленности в 2026 году в стоимостном выражении оцениваем в 10 трлн рублей".