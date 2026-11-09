Франция повысит МРОТ на 1,6% с 1 декабря

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Франция повысит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 1,6% с начала декабря пишет Le Parisien со ссылкой на заявление министра труда Жан-Пьера Фаранду.

Он объявил об этом после совещания в резиденции премьер-министра Себастьена Лекорню.

Таким образом, с 1 декабря МРОТ во Франции составит 1502 евро в месяц после вычета обязательных взносов.

Правительство страны пытается принять меры в ответ на растущую обеспокоенность населения повышением стоимости жизни, которая привела к одним из самых масштабных за последние годы массовых протестов во Франции.

Повышение МРОТ в стране станет первым с 2012 года. Le Parisien, что оно значительно меньше требований профсоюзов.