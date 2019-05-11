Россия восстановит график поставок нефти через Белоруссию к концу года

Таким образом, страна сможет восполнить свои потери от "грязной" нефти

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Большая часть потерь Белоруссии от "грязной" нефти в нефтепроводе "Дружба" восполнятся, поскольку Россия до конца года войдет в график нормальных поставок нефти, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

"Если отбросить эмоции, то очевидно, что большая часть из перечисленных факторов нанесенного ущерба к таковым на данном этапе не относятся - потерянный транзит, недозагрузка НПЗ не являются невосполнимыми потерями, так как график поставок будет нагнан до конца года, для этого есть и ресурс и возможность", - сказал он.

"К реальному ущербу скорее может относиться возможное повреждение оборудования на НПЗ, хотя здесь еще предстоит разобраться в масштабе, а так же стоимость денег на период задержки в поставках. А это далеко не сотни миллионов",- отметил собеседник агентства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потери Белоруссии от прокачки загрязненной российской нефти по трубопроводу "Дружба" исчисляются сотнями миллионов долларов.

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - сказал он.

По словам главы Белоруссии, при подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. "Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах - это же насосы на самих станциях и все прочее - и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода (ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" - ИФ) были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Я не говорю уже о том, что новополоцкий завод работал наполовину, мозырский простаивал, на треть работал", - добавил президент.

Представитель Минэнерго РФ не стал комментировать данное заявление.

Грязная нефть в нефтепроводе "Дружба"

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из России вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило ее транзит в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго РФ подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго была создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по "Дружбе" начала поступать в Белоруссию днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила ее прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода.

Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.

В "Белнефтехиме" сообщали, что в республике скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем такой нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.