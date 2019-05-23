Капитализация "Газпрома" превысила 5 трлн рублей впервые с 2011 года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" после локальной коррекции утром в четверг возобновили днем рост и обновили максимумы с июля 2011 года, при этом рыночная капитализация концерна впервые с этого времени превысила рубеж 5 трлн рублей.

На "Московской бирже" к 14:40 по Москве акции "Газпрома" выросли до 211,5 рубля (+1,6%), максимум сделок составил 212,18 рубля (+2%), объем торгов превысил 5,162 млрд рублей.

Капитализация "Газпрома" выросла до 5,01215 трлн рублей, приблизившись к рыночной стоимости основного лидера - Сбербанка (-1,3%, капитализация - 5,229 трлн рублей).

Бурный рост акций "Газпрома" начался 14 мая, когда совет директоров утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию (раньше ожидались выплаты в размере 10,43 рубля на акцию). С того времени акции "Газпрома" подорожали на 30%, с уровня 163 рубля за штуку.