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Проблему багажа в "Шереметьево" собрались решать наймом дополнительных людей

Проблему багажа в "Шереметьево" собрались решать наймом дополнительных людей
Фото: Vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Чтобы решить проблему с задержками в выдаче багажа в аэропорту "Шереметьево" будут наняты дополнительные сотрудники, а также будут перераспределены слоты для авиакомпаний, чтобы снизить пиковые нагрузки.

6 июня министр транспорта Евгений Дитрих провел в "Шереметьево" совещание, посвященное этой проблеме. В ведомстве "Интерфаксу" рассказали, что стабилизировать ситуацию планируется к 15 августа. Локальное улучшение можно ждать уже до конца июля.

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В аэропорту также будет проведен набор дополнительного персонала - для укомплектации штата будет принято на работу около 400 человек.

Среди предложенных мер, в частности, также перераспределение примерно 300 мест багажа в терминал E, а также перераспределение слотов для авиакомпаний в период пиковых нагрузок с 18:00 до 20:00.

"Перераспределяем слоты именно с этого периода времени. 4 рейса "Аэрофлота" перенаправляем из терминала D в другие терминалы. 4 рейса авиакомпании "Икар", 4 - "Северный ветер". Всего - 12 рейсов. Общее количество пассажиров, которые будут перераспределены - 1157 человек. Около 1200 мест багажа может быть обработано в другое время, что снимет часть пиковых нагрузок", - заявил Дитрих, которого процитировал представитель Минтранса.

Кроме того, будут добавлены дополнительные звенья в систему обработки трансферного багажа - это ускорит процесс на 10-15%. Технические усовершенствования процесса увеличат пропускную способность багажной системы на 17%.

В министерстве пришли к выводу, что длительные задержки с выдачей багажа в аэропорту произошли из-за недоработок при передаче этих функций от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хендлинг".

Пассажиры столкнулись с проблемами в аэропорту в конце мая - люди часами не могли дождаться сданных в багаж чемоданов после прилета, а при вылете вещи не успевали погрузить на их рейс. В пресс-службе аэропорта проблемы объяснили ростом пассажиропотока в связи с пиковым сезоном, источники в авиаотрасли говорили, что для обслуживания багажа не наняли достаточное количество грузчиков. По версии СМИ, проблемы начались в связи с передачей функции обработки багажа компании "Шереметьево Хэндлинг", в которой оказалось недостаточно грузчиков.

5 июля стало известно об увольнении пяти топ-менеджеров, включая генерального директора ООО "Шереметьево Хэндлинг".

Шереметьево Аэрофлот Минтранс

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