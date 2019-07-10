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Суд отказал Россельхознадзору в иске к мясокомбинату из расследования ФБК

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Коми отказался привлекать мясокомбинат "Дружба народов" к административной ответственности из-за нарушений при поставке продуктов для Росгвардии, следует из картотеки суда.

В марте этого года управление Россельхознадзора по республике Коми подало иск к мясокомбинату "Дружба народов" из-за нарушений при поставке продуктов для Росгвардии. Ведомство требовало привлечь предприятие к административной ответственности по статье 14.45 КоАП РФ (нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия).

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По информации Росгвардии, в воинской части в Сыктывкаре было выявлено несоответствие даты на декларации, подтверждающей данные по поставляемой рисовой крупе, данным в документе, размещенном на сайте Росаккредитации, в результате чего были изъяты более 2 тыс. кг риса, поставленной в ведомство мясокомбинатом "Дружба народов".

Представитель Росгвардии отмечал, что несоответствие в документах возникло, скорее всего, из-за технической ошибки. В дальнейшем поставщик заменил изъятую партию.

23 августа 2018 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль. Тот согласился при условии, что дуэль пройдет в формате теледебатов. Встречи так и не произошло.

"Мясокомбинат "Дружба народов" со своей стороны обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, в котором попросил опровергнуть распространенные сведения. Суд этот иск удовлетворил.

Росгвардия Россельхознадзор мясокомбинат Дружба народов

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