Администрация аэропорта Гонконга запретила там протестовать

Пассажиров будут пропускать в здание только по паспорту и билету

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Администрация международного аэропорта Гонконга после нескольких дней многотысячных протестов запретило массовые акции на своей территории за исключением двух специально отведенных для этого мест. Компания объявила это, ссылаясь на полученное судебное решение, пишет South China Morning Post.

Отныне в аэропорту запрещено мешать его работе с пассажирами, преграждать им путь, а также подстрекать или помогать таким действиям. Нарушителям грозит обвинение в неуважении к решению суда, что карается штрафом или тюремным сроком.

14 августа аэропорт начал возвращаться к работе в обычном режиме, отмечает издание, и отправил несколько дополнительных рейсов, которые должны были вылететь во вторник.

С 14 августа аэропорт ввел специальный пропускной режим в здания терминалов: туда пускают только по удостоверению личности и авиабилету на рейс, вылетающий в ближайшие 24 часа, предупредило российское Генконсульство в Гонконге. Пассажирам советуют приезжать в аэропорт не менее чем за три часа до вылета.

Протестные акции в Гонконге активизировались шесть дней назад и продолжались ежедневно. Митингующие атаковали полицейские участки, блокировали автомобильные и железные дороги. Тысячи людей приходили в аэропорт и устраивали там сидячие забастовки, полностью прерывая работу. В минувший понедельник аэропорт с середины дня полностью прекратил работу, во вторник по той же причине отменил часть вылетов.

В ночь на среду действия протестующих в аэропорту были наиболее жесткими. Они нашли в терминале двух мужчин с основной территории Китая, связали им руки и удерживали их несколько часов, обвиняя в шпионаже в пользу Пекина. Один из них оказался журналистом государственного таблоида Global Times. После освобождения обоим потребовалась госпитализация.