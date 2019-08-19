Ростехнадзор назвал причину отключения трех блоков Калининской АЭС

Расследование причин аварии заняло месяц

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Причиной короткого замыкания на Калининской АЭС и отключения трех ее энергоблоков стало нарушение электрической изоляции, выяснили в Ростехнадзоре. Инцидент произошел 18 июля.

Авария случилась на территории Центрального управления Ростехнадзора. Короткое замыкание произошло ранним утром на одном из трансформаторов открытого распределительного устройства (ОРУ) атомной станции. Отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), это привело к отключению от сети энергоблоков №№1, 2 и 4. Они постепенно вернулись к работе в течение двух суток. Сообщалось, что сбой не сказался на энергоснабжении потребителей в Тверской области.

Калининская АЭС является филиалом "Росэнергоатома". Она находится на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.