Поиск

Ростехнадзор назвал причину отключения трех блоков Калининской АЭС

Расследование причин аварии заняло месяц

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Причиной короткого замыкания на Калининской АЭС и отключения трех ее энергоблоков стало нарушение электрической изоляции, выяснили в Ростехнадзоре. Инцидент произошел 18 июля.

Авария случилась на территории Центрального управления Ростехнадзора. Короткое замыкание произошло ранним утром на одном из трансформаторов открытого распределительного устройства (ОРУ) атомной станции. Отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), это привело к отключению от сети энергоблоков №№1, 2 и 4. Они постепенно вернулись к работе в течение двух суток. Сообщалось, что сбой не сказался на энергоснабжении потребителей в Тверской области.

Калининская АЭС является филиалом "Росэнергоатома". Она находится на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Калининская АЭС Тверская область Удомля Ростехнадзор

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития рекомендовало вместо трассы Москва-Казань построить дорогу до Владимира

Минэкономразвития рекомендовало вместо трассы Москва-Казань построить дорогу до Владимира

ЦБ нашел противоречие Конституции в поправках о переводе судебных споров в Россию

Торгпред РФ заявил о желании Москвы заключить торговую сделку с Лондоном

"Яндекс" отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

"Яндекс" отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК "Кубань"

Пока РФ сокращала вложения в US Treasuries, Япония стала крупнейшим держателем госдолга США

Пока РФ сокращала вложения в US Treasuries, Япония стала крупнейшим держателем госдолга США

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Международные резервы РФ с 2 по 9 августа выросли на $10,3 млрд

Дело Baring Vostok

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест

Фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля перевели под домашний арест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');