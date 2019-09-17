РФ обсудит с арабскими партнерами продажу новейших средств борьбы с дронами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - АО "Рособоронэкспорт" обсудит перспективы поставок в арабские страны современных российских средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил генеральный директор госкомпании Александр Михеев.

"В рамках Dubai Airshow мы не только обсудим с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, но также проведем с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БПЛА, выделив их в самостоятельное направление работы", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба "Рособоронэкспорта".

Глава госкомпании также заявил, что объем рынка средств борьбы с дронами исчисляется миллиардами долларов, а игнорирование такой угрозы может обойтись гораздо дороже. Михеев заявил, что на мировом оружейном рынке сейчас "завершается формирование новой ниши - борьба с беспилотными системами".

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения. Президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить российские системы ПВО С-300 или С-400 для защиты объектов нефтяной инфраструктуры.