Саудовская Аравия заставила состоятельных граждан участвовать в IPO Saudi Aramco

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Саудовской Аравии оказывает давление на самые состоятельные семьи страны, призывая их поучаствовать в первичном размещении акций государственной нефтедобывающей компании Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

О действиях властей страны сообщают восемь источников, причем половина из них отмечает, что власти намерены "заставить и принудить" десятки богатых семей приобрести акции Saudi Aramco в ходе IPO.

Отмечается, что многие из указанных семей были участниками событий 2017-18 годов, когда правительство Саудовской Аравии заявило о проведении мероприятий по борьбе с коррупцией. Тогда власти удерживали несколько сотен бизнесменов и инвесторов в отеле Ritz-Carlton более трех месяцев и отпустили их только после того, как они передали государству активы на сумму свыше 100 млрд долларов. Некоторые из задержанных жаловались на давление и пытки.

По словам источников, в частности, власти добиваются от одного бизнесмена, который также подвергся преследованиям два года назад, инвестиций в размере порядка $100 млн в акции Aramco. При этом он до сих пор выплачивает государству определенную сумму каждый месяц. "Его призывают выполнить свой патриотический долг перед королевством, - сказал источник. - Но его желанию быть патриотичным есть предел".

По словам некоторых источников, правительство предлагает состоятельным гражданам приобрести акции Aramco в счет замороженных в 2018 году активов, и многие из них могут согласиться, поскольку доступа к этим активам у них все равно нет.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году. По последним данным, IPO в Саудовской Аравии может пройти в конце 2019 года или начале 2020 года, а размещение акций на зарубежной бирже - позднее.

По информации The Wall Street Journal, Saudi Aramco может провести первую часть IPO на местной бирже в два этапа, продав 1% акций компании в Эр-Рияде в 2019 году и еще 1% - в 2020 году.

Следующей стадией станет листинг на одной из международных бирж, среди возможных вариантов - Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио. Всего компания планирует разместить на биржах порядка 5% своих акций и рассчитывает на капитализацию в размере около $2 трлн. Аналитики оценивают рыночную стоимость Aramco примерно в $1-1,5 трлн из-за различных рисков, включая риски новых атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.