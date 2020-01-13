Saudi Aramco довела объем размещения до $29,4 млрд

Компания сообщила о реализации опциона на доразмещение еще 450 млн акций

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в полном объеме реализовала опцион на доразмещение 450 млн акций, предусмотренный условиями IPO. Правительство королевства получит за счет этого еще $3,8 млрд, а общий объем размещения достигнет рекордных $29,4 млрд.

Saudi Aramco в декабре 2019 года на саудовской бирже Tadawul разместила 3 млрд акций, или 1,5% капитала, без учета опциона. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона - 32 рияла, или $8,53 за бумагу. Торги акциями начались 11 декабря. Исходя из цены размещения, капитализация компании составила $1,7 трлн. Financial Times, ссылаясь на источники, писала, что для достижения целевых показателей власти давили на местные финансовые институты и состоятельные семьи, требуя, чтобы они покупали акции на вторичном рынке.

Опцион на доразмещение предполагал возможность в течение 30 дней с момента начала торгов продать еще 450 млн акций. Эти бумаги были проданы по цене размещения (32 рияла за штуку), сообщила компания.

Котировки Aramco на второй день торгов в декабре выросли, приблизившись к 39 риялам за акцию, а капитализация превысила $2 трлн, именно эту отметку саудовские власти называли целевой при подготовке IPO Saudi Aramco. В начале года акции компании дешевели на фоне обострения на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

По итогам торгов в воскресенье цена одной акции Saudi Aramco составила 34,8 рияла.