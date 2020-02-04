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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:37

Банк Японии сообщил о растущих опасениях в связи с коронавирусом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Глава Банка Японии Харухико Курода сообщил о росте опасений в связи с продолжающейся вспышкой новой инфекции в Китае. Он пообещал, что регулятор не будет медлить с принятием мер для ограничения последствий эпидемии коронавируса для экономики в случае необходимости.

Новый коронавирус в Китае

Размер и значимость Китая в глобальной цепи поставок делает риски для экономики КНР угрозой для других экономик, включая японскую, добавил Курода.

В январе он же назвал преждевременным доводы о том, что распространение коронавируса будет представлять собой такую же масштабную угрозу, как вспышка атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов.

Эпидемия может сократить подъем ВВП Японии на 0,5 процентного пункта в случае самого плохого сценария, полагает экономист Bloomberg Юки Масудзима.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Япония Харухико Курода Банк Японии Китай

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