SEC расскажет эмитентам как раскрывать информацию о рисках из-за коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проконсультирует эмитентов, как раскрывать для рынка информацию о рисках из-за коронавируса, пообещал ее руководитель Джей Клейтон.

Он попросил сотрудников ведомства следить за ситуацией и по мере необходимости выдавать рекомендации участникам рынка о том, как раскрывать информацию о текущих и потенциальных последствиях распространения коронавируса.

Сейчас, по его словам, понятно, что оценить последствия вспышки инфекции сложно и для отдельных отраслей в целом, и для конкретных компаний.

"Однако то, как эмитенты планируют действия в условиях этой неопределенности, и какой способ реагирования на разворачивающиеся события они выбирают, может быть существенным для принятия инвестиционного решения (потенциальным инвестором в ценные бумаги компании. - ИФ).", - заявил Клейтон.

В Китае в январе начал распространяться новый коронавирус, вызывающий пневмонию. На утро 31 января в Китае было подтверждено 9 692 случая заражения, умерли 213 заболевших. Еще 98 случаев заражения зафиксированы в 18 других странах, в том числе во Франции, Италии, США и Канаде. Распространение инфекции уже сказалось на транспорте, туризме и торговле. Опасения, что упадет спрос на энергоносители, вызывали падение котировок нефти и подорожание золота.