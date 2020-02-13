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Гендиректора Barclays начал проверять регулятор в связи с делом Эпштейна

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Британское управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) начало проверку в отношении гендиректора банка Barclays Джеса Стейли в связи с характером его взаимотношений с финансистом Джеффри Эпштейном, который в августе 2019 года покончил с собой в в тюрьме Манхэттена.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Совет директоров Barclays полностью доверяет Стейли и "единогласно рекомендовал его кандидатуру для переизбрания на пост CEO на ежегодном собрании акционеров".

У Стейли были профессиональные отношения с Эпштейном, напомнили в банке. Летом 2019 года, когда журналисты заинтересовались этими связями, Стейли добровольно дал разъяснения ряду топ-менеджеров и председателю совета директоров по этому вопросу. Он тогда заверил совет директоров, что не контактировал с Эпштейном с момента вступления на пост гендиректора Barclays в декабре 2015 года, заявили в пресс-службе.

Регулятор проверяет то, каким образом, Стейли охарактеризовал свои взаимоотношения с Эпштейном, и "последующее описание этих взаимоотношений банком в ответ на запрос FCA", говорится в заявлении Barclays.

Банк раскрыл информацию о проверке в отношении гендиректора одновременно с публикацией финансовой отчетности за четвертый квартал 2019 года и весь минувший год.

Эпштейн умер в ожидании суда по обвинениям в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Сначала суд приговорил его к 13 месяцам тюрьмы за склонение несовершеннолетних к проституции. Затем прокуратура Нью-Йорка выдвинула ему новые обвинения. После смерти финансиста его дело было закрыто.

Barclays Джес Стейли Манхэттен Великобритания FCA Джеффри Эпштейн

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