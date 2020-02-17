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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:04

ВВП Японии в IV квартале упал максимальными темпами с 2014 года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2019 года ВВП Японии снизился на 6,3% в годовом измерении, это максимальные темпы сокращения экономики за 5,5 года, вслед за повышением налога на потребление в стране.

Падение ВВП было отмечено впервые с третьего квартала 2018 года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения японской экономики в четвертом квартале на 3,7%. В III квартале, по пересмотренным данным, ВВП Японии вырос на 0,5%, а не на 1,8%, как сообщалось ранее.

Аналитики предупреждают, что экономика страны может сократиться и в январе-марте 2020 года на фоне распространения коронавируса. Падение ВВП в течение двух кварталов подряд будет означать техническую рецессию.

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Япония

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