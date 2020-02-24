Минск не будет инициировать пересмотр контракта по газу с Россией на 2020 год

Фото: PA Photos/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии не планируют инициировать пересмотр утвержденной в середине февраля цены российского газа для республики в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" в понедельник знакомый с позицией официального Минска источник.

Как сообщалось, в минувшую пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил послу в России Владимиру Семашко, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для республики должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб. м. Он сказал, что "в этом направлении мы должны работать".

"Это установка на перспективу, - отметил источник. - На этот год цена установлена и пересматриваться не будет".

По его сведениям, правительство Белоруссии не направляло в профильные ведомства поручений, связанных с инициативами по пересмотру заключенного с "Газпромом" контракта на поставку газа по прошлогодней цене $127 за 1 тыс. куб.м.

14 февраля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством Белоруссии, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в республику в 2020 году. В соответствии с протоколом, до конца этого года цена поставок газа сохранится на прошлогоднем уровне $127 за 1 тыс. куб.м.

Еще ранее замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак по итогам встречи Лукашенко и президента РФ Владимира Путина сообщал, что стороны договорились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне 2019 года на весь год. 31 декабря эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.

Белоруссия ежегодно импортирует из России около 20 млрд куб. м газа.