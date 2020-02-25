"Транснефть" сообщила о нескольких заявках на поставку нефти в Белоруссию в марте

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ, сообщил журналистам пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В соответствии с действующим экспортным графиком, "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март месяц для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок "Транснефть" подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений", - сказал он.

С 1 января 2020 года нефть из РФ практически не поставляется на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями. Дело в том, что Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с белорусскими заводами компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

19 февраля в Минске состоялись переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. В 2019 году "Роснефть" поставила в Белоруссию 8,8 млн тонн нефти, что обеспечило около 50% импорта "черного золота" в страну.

В Минске оценивают потери от российского налогового маневра в $400 млн в 2020 году. За 2019-2020 годы потери превысят $0,8 млрд. За период реализации маневра в 2019-2024 годах потери Белоруссии составят около $10 млрд.

"Неожиданное предложение" Путина

Позднее в феврале состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которого президент Белоруссии поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику.

По словам Лукашенко, в пятницу, 21 февраля, ему позвонил Путин и сделал "неожиданное предложение" по условиям поставки нефти в республику, увязав его с вопросом компенсации издержек белорусской стороны от реализации налогового маневра в нефтяной сфере РФ. В частности, сославшись на Путина, Лукашенко отметил: "Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям (российским компаниям-поставщикам нефти - ИФ)".

При этом, по его словам, Россия сохранит прошлогодние финансовые условия поставок нефти в Белоруссию. "По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Ну, хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко также сообщил, что российские нефтяные компании не соглашались на поставки сырья в Белоруссию по мировым ценам. "Просили, чтобы мы торговали по мировой цене нефть. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки - Европы, Украины, белорусский рынок", - сказал он. Лукашенко считает, что предложенная Путиным схема "это хоть какой-то путь к развязке тех споров".

Как сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, российские компании предложили изменить формулу ценообразования нефти. "Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижения премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины", - уточнил он. По словам Новака, это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.