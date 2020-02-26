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Азербайджанская SOCAR отгрузит 80 тысяч тонн нефти для "Белнефтехима"

Компания подтвердила договоренность по одной партии нефти, по второй идут переговоры

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) подтвердила договоренность по поставке концерну "Белнефтехим" одной танкерной партии азербайджанской нефти объемом около 80 тысяч тонн, заявил агентству "Интерфакс" замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

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"Насколько мне известно, есть соглашение по поставке "Белнефтехиму" одной танкерной партии, по второй партии велись переговоры. Танкер с азербайджанской нефтью будет отгружен из порта Супса", - сказал Ахмедов, не уточнив даты отгрузки первой танкерной партии.

Ранее пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко сообщил "Интерфаксу", что белорусский концерн заключил с ГНКАР сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тысяч тонн. Нефть поступит в Белоруссию с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды", уточнил пресс-секретарь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января пообещал добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, еще по 30% необходимой нефти Белоруссия должна импортировать через страны Балтии и Украину.

В прошлом году Белоруссия импортировала из России 17,6 млн тонн нефти трубопроводным транспортом и 400 тысяч тонн железнодорожным, что соответствует индикативному балансу.

Белоруссия Азербайджан SOCAR "Белнефтехим"

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