В Минстрое сообщили об инициативе не повышать тарифы ЖКХ с 1 июля

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Тарифы на услуги ЖКХ могут остаться на уровне 2019 года, рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения", - сказал Якушев в ходе онлайн-конференции "ЖКХ после пандемии - вызовы и решения".

Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года. Письмо с инициативой он адресовал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

Отрасль ЖКХ вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ по субъектам РФ на 2020 год. Согласно документу, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (+6,5%), минимальный - в Ненецком автономном округе (+2,4%).

Отмечалось также, что средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля 2020 года составит 4%.

В апреле правительство ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт жилья. Кабмин также временно приостановил поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Такой льготный период должен продлиться до 1 января 2021 года. В Минстрое отмечали, что временная отмена штрафов за долги при оплате ЖКХ коснется в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила в конце мая, что в Думе считают возможным сокращение сроков моратория на начисление штрафов за неоплату услуг ЖКХ в случае введения адресной поддержки по оплате коммунальных услуг для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Минэнерго посчитало, что при сохранении действия моратория до конца года выпадающие доходы электростанций составят около 600‒700 млрд рублей, писала газета "Ведомости".