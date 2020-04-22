Авиаперевозки в Китае выросли в марте на 70% к февралю

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В марте в Китае объем пассажирских авиаперевозок вырос по сравнению с февралем почти на 70% и составил в среднем 450 000 пассажиров в сутки, сообщил представитель Управления гражданской авиации КНР.

До пандемии коронавируса самолеты гражданской авиации страны ежедневно перевозили около 2 млн пассажиров в день и выполняли 173 000 рейсов, напомнил чиновник. С 23 января перевозки стали резко сокращаться в связи с ограничениями, введенными для борьбы с инфекцией.

Минимум был достигнут 13 февраля, когда суточные перевозки пассажиров составили всего 132 900 пассажиров и 3 931 рейс в день, что соответственно меньше на 93,2% и 77,2% прежних показателей.

Перевозки начали восстанавливаться в конце февраля.

С 15 по 21 апреля среднесуточный пассажиропоток гражданской авиации восстановился до 53 090 пассажиров, что на 15,8% больше, чем в марте, и составил около 30,5% показателя того же периода прошлого года. Количество ежедневных рейсов достигло 6 993, это на 7% больше, чем в марте.