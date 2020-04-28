Экономическая доля ВР в "Роснефти" вырастет из-за сделки с венесуэльскими активами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Экономическая доля ВР в "Роснефти" вырастет в результате сделки по продаже ее активов в Венесуэле российскому правительству, а также реализации программы buyback, говорится в отчете британской компании.

ВР напоминает, что 28 марта "Роснефть" заключила сделку с компанией, принадлежащей РФ, о продаже активов в Венесуэле. По ее итогам "Роснефть" получит 9,6% своих акций, которые будут находиться на балансе дочерней компании и, соответственно, учитываться как казначейские, говорится в отчете ВР. Также как казначейские будут учитываться и акции, выкупленные самой "Роснефтью" на рынке в рамках программы buyback в марте-апреле, отмечает ВР.

В результате, при сохранении доли ВР в капитале "Роснефти" в 19,75%, экономическая доля вырастет. Это произойдет за счет того, что в эффективной доле владения ВР учитывается и приходящаяся на ее пакет доля в казначейских акциях. ВР не называет размер своей экономической доли с учетом этих факторов. Исходя из пакета в 19,75% в "Роснефти", эффективная доля с учетом 9,6% казначеек должна вырасти на 1,9 п.п.

На прошлой неделе "Роснефть" объявила финальные дивиденды за 2019 год в размере 18,07 руб. на акцию. ВР рассчитывает получить на свой пакет 34 млрд рублей после выплаты налогов, говорится в отчете.

ВР в отчете не называет госкомпанию, которая приобретает у "Роснефти" активы в Венесуэле. По неофициальной информации, пока не подтвержденной ни "Роснефтью", ни правительством, это учрежденное непосредственно перед сделкой АО "Росзарубежнефть".