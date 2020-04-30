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Число заявок об убежище в Европе в марте сократилось на 43%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В марте число заявлений об убежище в Европе сократилось по сравнению с февралем на 43%, до 34737, сообщило Европейское управление по поддержке предоставления убежища (EASO).

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"Незадолго до вспышки Covid-19 в Европе количество заявок увеличилось по сравнению с тем же периодом в 2019 году: 65300 просьб были поданы в январе и 61100 - в феврале", - напомнило ведомство.

EASO также напомнило, что многие страны Евросоюза закрыли границы, что затрудняет въезд мигрантам, не имеющим разрешений.

Греция, подвергающаяся наиболее сильному миграционному давлению, приостановила на месяц в начале марта прием всех заявок о предоставлении убежища после того, как Турция объявила в конце февраля об открытии границы с Грецией для мигрантов, скопившихся на турецкой стороне.

По данным EASO, граждане Сирии, Афганистана, Колумбии и Венесуэлы по-прежнему подают больше всего ходатайств о предоставлении убежища в европейских странах.

EASO Евросоюз Сирия Греция Турция Афганистан Колумбия Венесуэла коронавирус

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