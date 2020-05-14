Решение о втором этапе снятия ограничений в Москве примут в течение двух недель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Решение о втором этапе снятии ограничений, введенных в связи с коронавирусом, будет принято в течение двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" канала "Россия 1" (ВГТРК) в четверг.

"Нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры раскрытия производств, промышленности на ситуации ", - сказал он, отвечая на вопрос, когда можно переходить ко второму этапу снятия ограничений.

По словам мэра Москвы, уже на следующей неделе в столице планируется открыть для граждан многофункциональные центры предоставления государственных услуг "Мои документы".

Как сообщалось, в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных в Москве в режиме повышенной готовности из-за коронавируса, с 12 мая возобновилась работа промышленных предприятий и строек. В результате этого около 500 тыс. человек вновь вышли на работу. При этом в городе был введен обязательный "масочный" режим при посещении магазинов и при поездках в общественном транспорте, включая такси.