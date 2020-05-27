Рубль активно снижается к доллару и евро на старте торгов из-за заметно подешевевшей нефти

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в среду утром, рубль активно снижается к бивалютной корзине в условиях заметно подешевевшей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,98-71,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,16 руб./$1 (+38 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 77,95 руб./EUR1 (+20 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,77 копейки к уровню закрытия вторника, до 74,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,92 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,46 копейки выше официального курса.

Цены на нефть отыгрывают усиление напряженности между Пекином и Вашингтоном

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов из-за заметно снижающейся нефти. Цены на нефть отыгрывают усиление геополитической напряженности между США и Китаем и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса. В этой связи инвесторы обращают меньше внимания на новости о постепенном открытии экономик мира.

Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп. "Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных ограничительных мерах в отношении КНР. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

Резонансный законопроект для Гонконга

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Данная инициатива была поддержана китайскими военными, дислоцированными в специальном административном районе КНР.

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье, 24 мая, арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Кроме того, на фоне информации об этом законопроекте в Гонконге резко возросло число скачиваний VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки интернет-ресурсов.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве снизилась на 2,02% - $35,44 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,92% - до $33,69 за баррель.

Российские НК обсуждают предложению о продлении квот по снижению добычи

Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Во вторник, 26 мая, руководители нефтяных компаний провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.