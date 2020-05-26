Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров.

Во вторник руководители НК провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.

По словам одного из источников, на повестке обсуждения стоял вопрос о возможном продлении майских квот до конца лета, но консенсуса среди российских НК по данному вопросу пока нет. Какие-то компании согласны на такой вариант, какие-то считают, что нужно оставить все, как есть, то есть, с июля начинать немного увеличивать нефтедобычу.

Решение о позиции России по судьбе сделки ОПЕК+ принимается на самом высшем уровне, где может поменять форму и содержание.

В Минэнерго РФ отказались от комментариев. Собеседники "Интерфакса" в двух нефтяных компаниях отметили, что идея продления неплохая, спрос на нефть недостаточно высок.

Весенние договоренности ОПЕК+

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном снижении нефтедобычи сроком на два года. Предполагается, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, с июня до конца 2020 года - снижение составит 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Тогда же министры ОПЕК+ договорились о том, чтобы встретиться 10 июня "для определения дальнейших действий, которые могут понадобиться для балансировки рынка".

В начале мая Саудовская Аравия сообщила, что добровольно снизит свою нефтедобычу в июне еще на 1 млн б/с, ОАЭ - на 100 тыс. б/с, Кувейт - на 80 тыс. б/с.

На 5 июня намечено заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+ (JTC), который дает рекомендации и экспертную поддержку министерскому комитету ОПЕК+, 8 июня пройдет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), 9 июня встретятся министры стран ОПЕК, 10 июня - министры стран ОПЕК+.