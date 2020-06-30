Число посетителей открывшихся московских фитнес-клубов за первые сутки выросло в 4,5 раза

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Аналитки Сбербанка зафиксировали всплеск спроса в Москве на услуги открывшихся фитнес-клубов, бассейнов кафе и ресторанов. Результаты анализа и обработки данных публикует ресурс SberIndex.ru.

На прошлой неделе в Москве открылись более 400 фитнес-клубов и бассейнов, общее число работающих спортклубов достигло 676. Спрос на "спортивные" услуги восстанавливается очень высокими темпами. Число посетителей фитнес-клубов всего за один день выросло в 4,5 раза с 1450 человек 22 июня до 6604 человек 23 июня.

Ежедневный оборот в категории "Спортивные и оздоровительные клубы" увеличился в более чем 5 раз, даже несмотря на то, что больше половины точек, работавших в первом квартале 2020 года, до сих пор не открыты.

При этом на сегодняшний день и спрос, и оборот составляют лишь треть февральских показателей.

В кафе и ресторанах также продолжает расти посещаемость. 23 июня в Москве открылись почти 3000 учреждений общепита. Число посетителей в этот день выросло до 781 000 человек (на 95 000 человек или на 14% по сравнению с предыдущим днем). При этом открытие веранд неделей ранее вызвало рост посещаемости только на 45 000 человек (+7%).

По сравнению с неделей с 8 по 14 июня, когда рестораны были закрыты и работали только на вынос, число посетителей увеличилось почти в 1,5 раза. В январе-марте в течении дня в среднем в кафе и рестораны приходил почти 1 млн человек, а сейчас — примерно 80% от этого показателя.

SberIndex.ru — аналитический портал Сбербанка, который показывает, как меняется жизнь страны за время пандемии. Сейчас на сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности и изменение индекса активности.