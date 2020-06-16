Более 1 млрд руб. COVID-надбавок выплатили медикам после вмешательства прокуроров

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ уделяет особое внимание осуществлению положенных выплат медработникам во время пандемии коронавируса, уже удалось возместить более 1 млрд рублей, сообщил первый замглавы надзорного ведомства Александр Буксман.

"Силами прокуроров возмещено и выплачено медикам всех уровней более 1 млрд рублей положенных выплат. Эта тема со сцены не уходит и мы каждодневно занимаемся этой работой", - сказал Буксман во вторник в Совете Федерации.

Он отметил, что надзор за выплатами заработной платы всегда составлял важную часть прокурорской работы, но в условиях пандемии это приобрело "более серьезное значение".

Коронавирусные надбавки для российских медиков

8 апреля президент Владимир Путин предложил назначить ежемесячные доплаты медикам за работу с коронавирусными больными. Названные им суммы составляли от 25 000 рублей в месяц водителям скорой помощи или младшему персоналу больниц до 80 000 рублей для врачей.

В мае выяснилось, что медикам не объяснили, кто именно имеет право на доплаты, и что им начисляют надбавки с учетом часов и минут, отработанных непосредственно с зараженными. Путин возмутился и потребовал довести до медиков доплаты в определенном им размере, за сам факт работы с COVID-19.

19 мая на Кубани было возбуждено первое в России уголовное дело по факту невыплат этих надбавок. Его завели по статье "халатность" по факту открытого обращения врачей из Армавира.