Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:54Заразились
на 16.06В России 545 458+8 248В мире 8 034 504+133 580

Более 1 млрд руб. COVID-надбавок выплатили медикам после вмешательства прокуроров

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ уделяет особое внимание осуществлению положенных выплат медработникам во время пандемии коронавируса, уже удалось возместить более 1 млрд рублей, сообщил первый замглавы надзорного ведомства Александр Буксман.

"Силами прокуроров возмещено и выплачено медикам всех уровней более 1 млрд рублей положенных выплат. Эта тема со сцены не уходит и мы каждодневно занимаемся этой работой", - сказал Буксман во вторник в Совете Федерации.

Он отметил, что надзор за выплатами заработной платы всегда составлял важную часть прокурорской работы, но в условиях пандемии это приобрело "более серьезное значение".

Коронавирусные надбавки для российских медиков

8 апреля президент Владимир Путин предложил назначить ежемесячные доплаты медикам за работу с коронавирусными больными. Названные им суммы составляли от 25 000 рублей в месяц водителям скорой помощи или младшему персоналу больниц до 80 000 рублей для врачей.

В мае выяснилось, что медикам не объяснили, кто именно имеет право на доплаты, и что им начисляют надбавки с учетом часов и минут, отработанных непосредственно с зараженными. Путин возмутился и потребовал довести до медиков доплаты в определенном им размере, за сам факт работы с COVID-19.

19 мая на Кубани было возбуждено первое в России уголовное дело по факту невыплат этих надбавок. Его завели по статье "халатность" по факту открытого обращения врачей из Армавира.

Хроника 09 января – 16 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Генпрокуратура Александр Буксман Коронавирус

Новости по теме

Новости

Число жертв перестрелки в Ингушетии возросло до пяти

Пандемия коронавируса

Архангельские власти решили не отмечать 75-летие Победы 24 июня

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Четыре человека, включая полицейского, погибли в перестрелке членов тейпа в Назрани

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

Грифонов на Банковском мосту в Петербурге облили краской и поцарапали

Сотрудники "Норникеля" стали фигурантами уголовного дела о загрязнении реки Томулах

"Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по поправкам в Конституцию

"Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по поправкам в Конституцию

В думском комитете не поняли включения Павла Воли в "пантеон героев" Минпросвещения

В думском комитете не поняли включения Павла Воли в "пантеон героев" Минпросвещения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');