ВТБ снизит ставку по кредитам наличными до 7,5%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что снизит ставки по кредитам наличными и в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 процентных пункта. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых.

Это решение глава управления "Потребительское кредитование" банка Евгений Благинин связал с мягкой кредитно-денежной политикой Банка России.

"Считаем, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и в текущих экономических условиях основная задача банков – поддержать население. Поэтому предлагаем клиентам одну из самых низких на рынке ставок по кредитам наличными и рефинансированию - 7,5%. Это позволит им использовать полученные от банка средства и реализовать свои планы, существенно сэкономив на ежемесячных платежах", - сказал он.

Днем ранее Сбербанк сообщил, что снизил минимальную ставку по потребкредитам для физлиц на один процентный пункт - с 12,9% до 11,9%. Снижение ставок произошло еще 18 июня, но кредитная организация решила рассказать об этом позднее.

Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 000 до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Программа "Рефинансирование" позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Страховые тарифы и остальные условия остаются без изменений. Новые условия доступны клиентам при оформлении страховой программы. Предложение действует до 31 августа 2020 года.

За первые пять месяцев 2020 года клиенты ВТБ оформили свыше 330 тысяч кредитов наличными более чем на 240 млрд рублей. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов составил 52 млрд рублей. Программой воспользовались более 55 тысяч человек. Нецелевые займы остаются самыми востребованными розничными продуктами. Чаще всего их берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели или для приобретения автомобиля.нс км бп*