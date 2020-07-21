Комиссар SEC раскритиковала решение регулятора, поставившее крест на ICO Telegram

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое фактически поставило крест на ICO Telegram Павла Дурова, было неверным, считает комиссар SEC Хестер Пирс.

Текст ее выступления на Blockchain Week в Сингапуре (в режиме видеоконференции) SEC опубликовала на своем сайте. Пирс, известная как "адвокат" цифровых активов, сразу предупредила, что выскажет свое личное мнение, а не официальную позицию комиссии в целом.

Противостояние SEC и Telegram, завершившееся победой регулятора в американском суде, было одним из центральных сюжетов для инвесторов в цифровые активы в 2019-2020 гг. В ICO участвовали многие крупные предприниматели, включая Романа Абрамовича, Давида Якобашвили, основателя Qiwi Сергея Солонина, создателя инвесткомпании DST Юрия Мильнера.

В октябре 2019 года SEC подала иск в суд Манхеттена с целью приостановить ICO, за счет которого на тот момент было привлечено уже более $1,7 млрд средств инвесторов. В иске говорилось, что Telegram Group и ее "дочка" TON Issuer Inc. в январе 2018 года начали привлечение капитала для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Ответчики продали около 2,9 млрд токенов под названием Gram 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 инвесторам в США. В нарушение закона о ценных бумагах Telegram не зарегистрировал предложение токенов, заявила тогда SEC.

Потерпев поражение в суде, включая апелляционную инстанцию, Telegram в мае объявила о закрытии платформы TON. В конце июня были объявлены основные параметры соглашения об урегулировании претензий SEC, согласно которому ответчики согласились выплатить штраф в размере $18,5 млн и вернуть инвесторам $1,224 млрд.

"Как вы услышите сегодня, мне не всегда удается убедить коллег присоединиться к моему мнению. Другими словами, иногда я остаюсь в меньшинстве", - сказала Пирс, выступая на Blockchain Week.

"Соглашение об урегулировании с Telegram стало "печальной кульминацией расследования, которое я не поддерживала с самого начала", - отметила комиссар SEC.

Среди аргументов Пирс - тот факт, что Telegram не является американской компанией, а инвесторы из США не доминировали среди покупателей токенов.

"Только 39 из 175 инвесторов были из США, и эти 39 инвесторов предоставили лишь около четверти привлеченных в рамках сделки средств. Несмотря на эти факты, SEC попросила суд запретить Telegram предоставлять токены "любым лицам". Когда Telegram обратилась в суд за разъяснением о масштабах этого запрета, она получила ответ, что он распространяется на любого покупателя где бы то ни было в мире", - сказала Пирс, добавив, что такая формулировка не оставляла проекту шансов на реализацию. Позиция SEC в этом вопросе может вызвать обоснованные вопросы со стороны регуляторов других стран, полагает комиссар. "Мы должны быть осторожны, запрашивая ограничения, которые фактически распространяют наши правила за пределы наших границ", - сказала она.

Юридически ICO TON базировалось на утверждении, что токен, даже реализуемый в рамках инвестиционного контракта, является не ценной бумагой, а активом, чья ценность состоит в его "посреднической" роли в блокчейне. SEC не приняла этот тезис, а суд, соглашаясь с позицией комиссии и анализируя имеющуюся правоприменительную практику, не учел, по мнению Пирс, специфики блокчейн-проектов.

"Кого мы защитили своими действиями? Первоначальных покупателей (токенов - ИФ), которые были квалифицированными инвесторами (то есть достаточно подготовленными для оценки рисков своих вложений - ИФ)? Инвесторов, многие из которых находятся за пределами США, которые бы приобрели Gram и использовали бы его, чтобы покупать и продавать товары и услуги в блокчейне TON? А они действительно просили защиты у законодательства США о ценных бумагах? Будущих инноваторов, которые теперь примут дополнительные меры, чтобы избежать американской юрисдикции?" - риторически поинтересовалась Пирс.

Официальная позиция SEC по делу Telegram неоднократно публиковалась, ее суть в том, что эмитенты не имеют права обходить требования закона о ценных бумагах, обозначая свой продукт как "криптовалюту" или "цифровой токен". Telegram же, по мнению комиссии, хотел получить преимущества публичного размещения, не соблюдая требования о раскрытия информации, призванные защитить инвесторов.