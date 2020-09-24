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Российские прокуроры нашли у Абызова не менее 70 компаний в Эстонии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ обращалась к правоохранительным органам Эстонии в связи с делом экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова и получила сведения о не менее чем 70 эстонских компаниях, связанных с бывшим чиновником.

"Обращу ваше внимание только на одно обстоятельство, крайне красноречивое. Я запросил в Эстонии, а знаете ли нашего министра Абызова (...), в большой надежде получить ответ, "нет, не знаем", - сказал прокурор в Гагаринском суде Москвы, где слушается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства средств бывшего чиновника в размере 32,5 млрд рублей.

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По его словам, правоохранительные органы Эстонии предоставили РФ материалы, где Абызов указан "конечным бенефициаром, владельцем и пользователем не менее 70 компаний". При этом, отметил прокурор, на тот момент Абызов уже не имел права участвовать в деятельности коммерческих компаний за рубежом.

Ранее прокурор сообщил в суде, Абызов, занимая должности на госслужбе, активно участвовал в коммерческой деятельности пяти кипрских компаний и компании "Сибэко", поставщика электроэнергии в Сибири.

Абызов и другие фигуранты его дела были задержаны в марте 2019 года. С тех пор бывший министр находится под арестом. Ему вменяют организацию преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, незаконный бизнес и отмывание денег. Все обвинения он отрицает.

Михаил Абызов в Басманном суде

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Михаил Абызов Эстония

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