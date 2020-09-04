Ответчик по делу о приватизации БСК попросил привлечь к тяжбе башкирское Минземимущество

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ответчик по делу о приватизации АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) - АО "Региональный фонд" (на 100% принадлежит Башкирии) попросил суд привлечь в качестве третьего лица Минземимущество Башкирии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом судебного процесса.

По данным картотеки арбитражных дел, это ходатайство фонда поступило в канцелярию суда 3 сентября, решения по нему еще не принято.

Глава Башкирии Радий Хабиров говорил, что 31 августа администрация направила в Арбитражный суд республики Башкортостан "исковое заявление в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные исковые требования".

"Суть наших требований очень проста (...) мы считаем, что сделка по размытию акций "Соды" и потере управления республикой, совершенная в 2007-2013 года, является незаконной и не справедливой, поэтому мы требуем возврата акций в собственность республики Башкортостан. Второе, мы считаем, что в результате мошеннических действий группы лиц нанесен ущерб нашей республике на довольно серьезную сумму - в 34 млрд рублей. Мы требуем ее возмещения. Что касается суждения о принадлежности "Соды": мы считаем, что "Сода" всегда была в республиканской собственности", - говорил он.

В картотеке арбитражных дел информации о поступлении этого иска нет.

Собеседник агентства пояснил, что "третьим лицом по делу может выступать любое лицо, чьи права и законные интересы могут быть нарушены вступившим в силу законным актом, таким образом, третье лицо может выступать как со стороны ответчика, так и со стороны истца".

"Вполне возможно, что текущей ситуации власти республики по какой-то причине не могут обращаться в суд с самостоятельным заявлением, хотя и проанонсировали это ранее. А через механизм привлечения в дело третьим лицом без заявления самостоятельных требований Башкирия может участвовать в процессе. Может быть поэтому самостоятельного заявления Башкирии в суде нет", - предположил он.

Генпрокуратура 28 августа направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций БСК. Речь идет о пакетах акций, которыми владеют ответчики по делу: АО "Башкирская химия" (947 240 штук), башкирское АО "Региональный фонд" (634 174) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4254). Суд, по ходатайству Генпрокуратуры в рамках обеспечения наложил на них арест.

Предварительное заседание суда по иску надзорного ведомства назначено на 14 октября.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, пока привлечены Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и БСК.

"Башхим" получил контрольный пакет БСК (57,18%), а Башкирия блокирующий (38,28%) в 2013 году, когда в холдинг были объединены башкирские ОАО "Сода" и ОАО "Каустик".

До присоединения "Соды" к "Каустику" Башкирия владела 61,65% уставного капитала "Соды", "Башхим" - 34,82%.

После реорганизации акции "Соды" были конвертированы в дополнительные акции "Каустика" в соотношении 19,37 обыкновенной и такое же количество привилегированных акций "Соды" номиналом 40 рублей каждая в одну обыкновенную акцию "Каустика" номиналом 100 рублей.

Летом 2020 года структура БСК начала вырубку леса и подготовку к освоению месторождения известняка на горе Куштау. Местные жители начали протестовать, охрана компании их отгоняла, людей задерживали. 16 августа к протестующим пришел Хабиров и пообещал приостановить все работы до тех пор, пока по судьбе шихана не будет найдено компромиссное решение.

Вскоре Хабиров отметил, что совладельцы БСК совершенно не понимают, как решать проблему источника сырья без Куштау, решил, что добьется для шихана статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. Он также предложил национализировать БСК.

Власти республики рассчитывали увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного, поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. Но, изучив материалы о приватизации БСК, власти региона пришли к выводу о "несправедливости сделки" и обратились с заявлением в прокуратуру. По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 35 млрд рублей.

26 августа президент Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. Предприятие занимает первое место в странепо производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.