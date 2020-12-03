Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:14Заразились
на 02.12В России 2 347 401+25 345В мире 64 508 175+669 152

Brent подешевела до $48,18 за баррель

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти утром в четверг направились вниз после роста днем ранее.

В среду поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе, новости об одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech в Великобритании, а также надежды на прогресс в переговорах ОПЕК+.

К 8:03 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,15%), до $48,18 за баррель. За предыдущие торги Brent подорожала на $0,83 (1,8%) - до $48,25 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,11 (0,24%), до $45,17 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,73 (1,6%), до $45,28 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей, но выросли запасы бензина и дистиллятов.

Тем временем страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

Ранее перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря вызвал опасения по поводу разногласий внутри альянса относительно отсрочки наращивания добычи. Управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир, которого цитирует MarketWatch, ожидает, что страны-производители нефти договорятся о продлении текущего уровня сокращения добычи на три месяца. В настоящий момент снижение добычи составляет 7,7 млн б/с. Согласно текущим условиям сделки, добыча будет увеличена почти на 2 млн б/с с января 2021 года.

Если решение о продлении сокращений не будет принято, "мы можем наблюдать значительное снижение" нефтяных цен, поскольку локдауны и существенный рост заболеваемости коронавирусом в США ударят по спросу на энергоносители, читает Захир.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch. Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.

Brent WTI ОПЕК США Стени Хойер Чак Шумер Конгресс коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Умер бывший президент Франции Жискар д’Эстен

Президент Мексики назвал локдауны плохим методом борьбы с COVID-19

Что произошло за день: среда, 2 декабря

Иностранный турпоток в Испанию упал на 76% за 10 месяцев

Иностранный турпоток в Испанию упал на 76% за 10 месяцев

Пожилую шведку арестовали за то, что она на 30 лет заточила сына дома

Пандемия коронавируса

Италия из-за COVID введет новые ограничения на Рождество и Новый год

Италия из-за COVID введет новые ограничения на Рождество и Новый год

В Грузии умер лидер "Партии народа" Коба Давиташвили

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');