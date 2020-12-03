Brent подешевела до $48,18 за баррель

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти утром в четверг направились вниз после роста днем ранее.

В среду поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе, новости об одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech в Великобритании, а также надежды на прогресс в переговорах ОПЕК+.

К 8:03 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,15%), до $48,18 за баррель. За предыдущие торги Brent подорожала на $0,83 (1,8%) - до $48,25 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,11 (0,24%), до $45,17 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,73 (1,6%), до $45,28 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей, но выросли запасы бензина и дистиллятов.

Тем временем страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

Ранее перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря вызвал опасения по поводу разногласий внутри альянса относительно отсрочки наращивания добычи. Управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир, которого цитирует MarketWatch, ожидает, что страны-производители нефти договорятся о продлении текущего уровня сокращения добычи на три месяца. В настоящий момент снижение добычи составляет 7,7 млн б/с. Согласно текущим условиям сделки, добыча будет увеличена почти на 2 млн б/с с января 2021 года.

Если решение о продлении сокращений не будет принято, "мы можем наблюдать значительное снижение" нефтяных цен, поскольку локдауны и существенный рост заболеваемости коронавирусом в США ударят по спросу на энергоносители, читает Захир.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch. Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.