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ВТБ выступил против расширения льготной ипотеки на вторичный рынок

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Инициатива по расширению программы льготной ипотеки под 6,5% на вторичный рынок жилья потребует доработки и дополнительных обсуждений, считают в ВТБ.

Во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготного ипотечного кредитования на вторичное жилье. Она отметила, что в настоящее время сформировалась заметная разница между ценами на первичное и вторичное жилье.

"Инициатива расширения госпрограммы на вторичный рынок требует серьезной проработки и дополнительного обсуждения", - говорится в сообщении банка, поступившем в "Интерфакс".

В ВТБ пояснили, что в случае субсидирования кредитов на покупку квартир в новостройках, это поддерживает строительный сектор и связанные с ним производства, транспорт, логистику, дает новые рабочие места в секторе, что в конечном итоге благоприятно сказывается на экономической ситуации.

"В условиях вторичного рынка "возврата" госсубсидий в экономику не будет – конкретный жилой комплекс уже был построен, и прибыль от перепродажи квартир пойдет только собственнику жилья", - подчеркнули в банке.

Там добавили, что в в настоящее время рынок вторичного жилья в России превалирует над новостройками, но в отдельных регионах или для отдельных социальных групп есть программы, позволяющие оформить льготные кредиты на обе категории жилья: например, программа "Дальневосточной ипотеки" или льготной ипотеки для семей с детьми.

"Таким образом, задача по расширению доступности жилищных кредитов при необходимости сегодня уже решается точечно", - считают в ВТБ.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. В середине октября Путин предложил продлить программу до середины 2021 года. 27 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июля следующего года.

Ранее Хуснуллин сообщил, что будет добиваться продления льготной программы по ипотеке после 1 июля 2021 года.

ВТБ

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