Сбербанк перестал продавать "неквалам" сложные финансовые продукты

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России после рекомендации ЦБ РФ перестал продавать неквалифицированным инвесторам (так называемым неквалам) сложные финансовые продукты, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью каналу "Россия 24".

"Они приняли решение такое мягко, в виде рекомендации. Тем не менее мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендации регулятора, мы их перестаем продавать. И дальше будем работать вместе с регулятором с тем, чтобы создать законодательство, которое позволит часть этих инструментов выпускать на рынок с соответствующими ограничениями", - сказал Греф.

Две категории инвесторов

В 2020 году после более чем двух лет обсуждений был принят закон о категоризации инвесторов, он вступает в силу 1 апреля 2022 года. Закон делит всех инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных. Квалифицированный инвестор сможет продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Однако из-за столь бурного роста интереса граждан к фондовому рынку ЦБ предложил до начала тестирования ввести прямой запрет на продажу сложных, структурных продуктов. В перечень не рекомендованных к продаже неквалифицированным инвесторам вошли деривативы и сложные облигации, а также стратегии доверительного управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальные операции (торговля с плечом), комбинированные вклады. ЦБ РФ в декабре 2020 года направил соответствующие рекомендации банкам и профучастникам.