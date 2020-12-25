Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

Сбербанк перестал продавать "неквалам" сложные финансовые продукты

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России после рекомендации ЦБ РФ перестал продавать неквалифицированным инвесторам (так называемым неквалам) сложные финансовые продукты, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью каналу "Россия 24".

"Они приняли решение такое мягко, в виде рекомендации. Тем не менее мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендации регулятора, мы их перестаем продавать. И дальше будем работать вместе с регулятором с тем, чтобы создать законодательство, которое позволит часть этих инструментов выпускать на рынок с соответствующими ограничениями", - сказал Греф.

Две категории инвесторов

В 2020 году после более чем двух лет обсуждений был принят закон о категоризации инвесторов, он вступает в силу 1 апреля 2022 года. Закон делит всех инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных. Квалифицированный инвестор сможет продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Однако из-за столь бурного роста интереса граждан к фондовому рынку ЦБ предложил до начала тестирования ввести прямой запрет на продажу сложных, структурных продуктов. В перечень не рекомендованных к продаже неквалифицированным инвесторам вошли деривативы и сложные облигации, а также стратегии доверительного управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальные операции (торговля с плечом), комбинированные вклады. ЦБ РФ в декабре 2020 года направил соответствующие рекомендации банкам и профучастникам.

Сбербанк ЦБ РФ Герман Греф

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2020

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа
Итоги года: 2020

У страха глаза велики - год пандемии страховщики провожают с новыми надеждами

У страха глаза велики - год пандемии страховщики провожают с новыми надеждами

Минэкономразвития оценило падение ВВП РФ в 2020 году в 3,8%

Минэкономразвития оценило падение ВВП РФ в 2020 году в 3,8%
Итоги года: 2020

"Роснефть" - первый ход - е2-е4, а там

"Газпром" определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "практически на уровне 2020"

Цены на бензин в России с начала года выросли на 2,4%

Итоги года: 2020

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор
Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Итоги года: 2020

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');