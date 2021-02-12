Рубль вечером отыграл часть потерь к доллару и евро благодаря нефти

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро несколько снизили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 73,87 руб./$1 в 19:00, что на 26,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,52 руб./EUR1, подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,3 копейки - до 80,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь первой половины дня к доллару и евро вечером в пятницу благодаря возобновившей рост нефти. На этой неделе котировки "черного золота" достигали максимальных отметок с января прошлого года, и в целом нефть может показать заметный прирост по итогам недели.

В частности, нефть марки Brent может подорожать более чем на 2%, отмечает Trading Economics. Некоторые аналитики также оптимистично настроены в отношении долгосрочных перспектив динамики цен на нефть.

ЦБ РФ намерен завершить цикл смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на продолжающуюся эпидемию COVID-19. Так, совет директоров Банка России на заседании в пятницу ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, но несколько видоизменил сигнал о будущей направленности ДКП.

Если декабрьский сигнал ЦБ ставил под сомнение привычный посыл о том, что пространство для снижения ставки в принципе остается, то февральская формулировка регулятора, по сути, стала сигналом о прекращении цикла смягчения и постепенного возврата к нейтральной ДКП.

Последняя на данный момент оценка Банком России диапазона нейтральной ставки - 5-6%. Ранее ЦБ заявлял, что весь 2021 год ДКП будет оставаться мягкой.

Цикл смягчения стартовал в прошлом году с отметки 7,75% и включал шаги снижения в 25, 50 и даже 100 базисных пунктов. Последний раз Банк России снижал ключевую ставку в июле 2020 года - на 25 базисных пунктов, до ее нынешнего уровня в 4,25%. В сентябре, октябре и декабре ЦБ оставил ключевую ставку неизменной.

"Сохранение ставки на уровне 4,25% и изменение риторики на перспективу 2021 года - два ключевых итога сегодняшнего заседания Банка России. Несмотря на удлинение сигнального горизонта с нескольких ближайших заседаний на весь 2021 год, направление риторики и факторы, ее подкрепляющие, во многом резонировали с нашими ожиданиями. Дезинфляционные факторы отступили на второй план, временно уступив место негативным эффектам от роста издержек и повышенным инфляционным ожиданиям. Здесь сложно что-то добавить, кроме состоявшегося пересмотра инфляции до 3,7-4,2% (Росбанк: 3,8-4,0%) на конец года - подобный диапазон с возвращением инфляции к 4,0% в последующие годы указывает на низкую вероятность снижения ключевой ставки в текущих сценарных предпосылках регулятора", - подчеркивает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Еще одним поводом к распродажам рубля в пятницу стали сообщения СМИ о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом. Позднее и МИД РФ, и пресс-секретарь президента РФ заявили, что слова Лаврова были процитированы вне контекста, а основной посыл главы российского внешнеполитического ведомства заключался в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему, однако рубль уже не особо реагировал на эти уточнения.

"Средства массовой информации вот этот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда - да, мы будем готовы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявление главы МИД.

В свою очередь, как разъяснили в МИД РФ, Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том, случае, если на этот шаг пойдет Брюссель, при этом призывает ЕСовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - заявили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве. "Со своей стороны настойчиво призываем ЕСовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - отметили на Смоленской площади.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу российская валюта показала с самого утра снижение более чем на 1%, что, вероятно, было связано с сообщениями о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС. "Позднее, однако, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неправильной интерпретации СМИ высказываний Лаврова, вырванных из контекста. Опустившись до 74,4/$1, рубль развернулся вверх и отыграл часть утренних потерь благодаря жесткой риторике главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной в отношении будущей ДКП и возобновившемуся росту нефти марки Brent, котировки которой выросли выше $64,4 за баррель", - подчеркнула Наумова.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту после первоначального снижения в ходе торгов в пятницу.

Нефть

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в пятницу укрепилась на 0,7% - до $61,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,46% - до $58,51 за баррель.

Падение котировок накануне прервало самые длительные с января 2019 года периоды непрерывного роста для обоих сортов нефти, свидетельствуют данные Dow Jones. В среду как Brent, так и WTI завершили торги на максимумах с января 2020 года.

Давление на рынок оказали опасения относительно перспектив мирового спроса на нефть в связи с ухудшением прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей в сутки меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн баррелей в сутки.

Между тем МЭА снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. баррелей в сутки, до 5,4 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,99 копейки, до 73,9378 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,64 копейки, до 89,6052 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 40,46 копейки по отношению к четвергу и составил 74,1332 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 44,71 копейки и составил 74,1508 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 894,135 млн, из которых $643,875 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 250,26 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 33,21 копейки, до 89,7608 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 34,7 копейки и составил 89,7634 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR423,501 млн, из которых EUR171,756 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR251,745 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов (1-6 месяцев) по преимуществу немного снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,21% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 4,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 4,83%, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с четвергом - 4,93% годовых.